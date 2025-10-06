Atacan a tiros a automovilista, en Morelia

El móvil de la agresión es desconocido, la cual ocurrió en la calle Andrés Quintana Roo esquina con Nicolás Bravo. De acuerdo con las fuentes, el ofendido responde al nombre de César Augusto, de 50 años de edad, quien fue auxiliado por sus propios familiares y llevado a un hospital privado.

En la escena del atentado quedó el automotor del agraviado, unidad de la marca Chevrolet Aveo, al cual se le apreciaron daños causados por proyectil de arma de fuego.

Unos oficiales acudieron al mencionado sitio, acordonaron el perímetro porque había al menos cinco casquillos percutidos calibre .9 milímetros. Elementos de la Fiscalía General del Estado se encargaron de procesar la escena y realizaron las averiguaciones pertinentes del asunto.

rmr