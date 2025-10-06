Asesinan a hombre en Morelia; su cuerpo fue encontrado en la colonia Pablo Galeana
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre fue encontrado sin vida la mañana de este lunes, con impactos de proyectil de arma de fuego, a las afueras de un domicilio en la colonia Pablo Galeana, ubicada a pocos metros de la antigua carretera a Pátzcuaro, en las inmediaciones de la calle Quetzal, perteneciente a la tenencia Morelos, en el municipio de Morelia.
Según información de RED 113, vecinos alertaron al número de emergencias tras hallar el cuerpo tirado sobre la banqueta. Minutos antes, se habrían escuchado detonaciones durante la madrugada. Al lugar arribaron elementos de la Policía de Morelia, quienes confirmaron el deceso del sujeto, que hasta el momento permanece en calidad de no identificado.
La víctima vestía una playera gris, bermuda gris y calzado negro. Peritos y autoridades acordonaron la zona para resguardar posibles indicios.
Este hecho ocurre en un contexto preocupante, ya que en la misma colonia se registró un homicidio el pasado 3 de octubre, y apenas el 28 de septiembre un ataque armado dejó dos personas muertas y una más herida en el área de las galeras. Con este nuevo caso, suman tres hechos violentos en menos de dos semanas en esta zona de Morelia.
rmr