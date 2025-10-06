Asesinan a hombre en Morelia; su cuerpo fue encontrado en la colonia Pablo Galeana

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre fue encontrado sin vida la mañana de este lunes, con impactos de proyectil de arma de fuego, a las afueras de un domicilio en la colonia Pablo Galeana, ubicada a pocos metros de la antigua carretera a Pátzcuaro, en las inmediaciones de la calle Quetzal, perteneciente a la tenencia Morelos, en el municipio de Morelia.

Según información de RED 113, vecinos alertaron al número de emergencias tras hallar el cuerpo tirado sobre la banqueta. Minutos antes, se habrían escuchado detonaciones durante la madrugada. Al lugar arribaron elementos de la Policía de Morelia, quienes confirmaron el deceso del sujeto, que hasta el momento permanece en calidad de no identificado.