Voces encontradas; mujeres defienden y acusan a Julio Iglesias

En medio de esta ola de acusaciones, las hermanas Isabel y Mayte Lascuráin, integrantes del grupo Pandora, reaccionaron públicamente y defendieron a Iglesias. Desde su experiencia personal, aseguraron que nunca fueron agredidas ni recibieron insinuaciones indebidas por parte del intérprete.

“Nosotras lo conocimos; no bien, pero lo conocimos. Un señorón (…) muy divertido”, expresó Isabel, mientras Mayte agregó que, a su juicio, es necesario investigar a fondo antes de emitir juicios: “Habría que averiguar muy bien, porque luego las mujeres estamos muy locas, ya estamos diciendo cosas que no son y eso está muy grave”.

Sin embargo, otras voces del medio artístico han retomado experiencias de acoso vinculadas al cantante. Verónica Castro recordó públicamente episodios ocurridos años atrás, en los que aseguró que Julio Iglesias la tocó sin su consentimiento durante un evento y la besó sin previo aviso en una entrevista televisiva.

“Un día me agarró la nalga arriba de un escenario”, relató la actriz, quien confrontó al cantante en ese momento.

A estos testimonios se sumaron los de las periodistas Ana María Alvarado e Inés Moreno, quienes narraron situaciones incómodas durante entrevistas con el artista, marcadas por insinuaciones fuera de lugar en contextos profesionales. Ambas coincidieron en que, en esa época, denunciar podía significar quedar vetadas laboralmente.