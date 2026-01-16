Voces encontradas; mujeres defienden y acusan a Julio Iglesias

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Julio Iglesias, figura emblemática de la música romántica durante décadas, enfrenta hoy una tormenta mediática marcada por denuncias de presunto acoso y agresión sexual, al tiempo que otras mujeres salen a defenderlo y a cuestionar la veracidad de los señalamientos.
Dos denuncias presentadas por exempleadas del artista, quienes aseguran haber sido víctimas de conductas sexuales no consentidas en 2021, mientras trabajaban en propiedades del cantante en Punta Cana y Bahamas. Los hechos fueron llevados ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional en España, que ya investiga el caso.
En medio de esta ola de acusaciones, las hermanas Isabel y Mayte Lascuráin, integrantes del grupo Pandora, reaccionaron públicamente y defendieron a Iglesias. Desde su experiencia personal, aseguraron que nunca fueron agredidas ni recibieron insinuaciones indebidas por parte del intérprete.
“Nosotras lo conocimos; no bien, pero lo conocimos. Un señorón (…) muy divertido”, expresó Isabel, mientras Mayte agregó que, a su juicio, es necesario investigar a fondo antes de emitir juicios: “Habría que averiguar muy bien, porque luego las mujeres estamos muy locas, ya estamos diciendo cosas que no son y eso está muy grave”.
Sin embargo, otras voces del medio artístico han retomado experiencias de acoso vinculadas al cantante. Verónica Castro recordó públicamente episodios ocurridos años atrás, en los que aseguró que Julio Iglesias la tocó sin su consentimiento durante un evento y la besó sin previo aviso en una entrevista televisiva.
“Un día me agarró la nalga arriba de un escenario”, relató la actriz, quien confrontó al cantante en ese momento.
A estos testimonios se sumaron los de las periodistas Ana María Alvarado e Inés Moreno, quienes narraron situaciones incómodas durante entrevistas con el artista, marcadas por insinuaciones fuera de lugar en contextos profesionales. Ambas coincidieron en que, en esa época, denunciar podía significar quedar vetadas laboralmente.
Ante el escándalo, Julio Iglesias rompió el silencio con un comunicado difundido en redes sociales, en el que negó categóricamente las acusaciones:
El mensaje recibió el respaldo inmediato de su esposa, Miranda Rijnsburger, quien comentó de manera breve pero contundente: “A tu lado, siempre”, frase que fue interpretada como una muestra pública de apoyo en uno de los momentos más delicados de la carrera del artista.
Mientras tanto, en Punta Cana, vecinos de la zona donde se ubica una de las propiedades del cantante observan el caso con cautela. Algunos destacan la influencia positiva de Iglesias en el desarrollo turístico de la región, mientras otros reconocen que se trata de “un problema fuerte” que debe esclarecerse.
Incluso una mujer que trabajó como cocinera del cantante salió en su defensa, asegurando que jamás vivió situaciones de abuso. “El que me están pintando, yo no lo conozco… fue un señor muy buena gente, muy educado”, afirmó, contrastando su experiencia con la de las denunciantes.
RPO