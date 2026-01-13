Graves acusaciones sacuden la imagen de Julio Iglesias

La mujer afirma que estos episodios se repetían hasta cuatro o cinco veces por semana y solo se interrumpían cuando la esposa del artista estaba presente o cuando había otra trabajadora convocada.

Otra exempleada, contratada para labores de fisioterapia, asegura que también fue víctima de un trato vejatorio y de comentarios sexuales, incluso en presencia de encargadas del hogar, quienes —según relata— conocían estas dinámicas y, en ocasiones, las reforzaban.

El reportaje documenta que la selección del personal se realizaba con base en fotografías, más que en experiencia profesional. Algunas mujeres relatan que, antes de ser contratadas, se les interrogaba sobre su vida íntima, su situación familiar o posibles cirugías estéticas, e incluso se les pedía mostrar su cuerpo para decidir si debía ser “mejorado”.

Negarse a cumplir determinadas exigencias —afirman— implicaba gritos, insultos, amenazas de despido y un trato cada vez más humillante, lo que reforzaba la sensación de estar atrapadas en un entorno que describen como una auténtica “casita del terror”.

Varias de las extrabajadoras aseguran que las consecuencias psicológicas persisten hasta hoy.

Los testimonios también apuntan a un control minucioso sobre la forma de vestir, los horarios de sueño, la alimentación y la vida privada de las trabajadoras, configurando —según describen— un ambiente opresivo y marcado por el abuso de poder.