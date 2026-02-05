VIDEO: Chavo le prende fuego con gasolina a su amigo, en EU

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un video difundido en redes sociales ha generado impacto al mostrar un incidente ocurrido en una playa de Florida, Estados Unidos, donde un adolescente resultó con quemaduras tras ser alcanzado por fuego durante una reunión entre jóvenes.
En las imágenes se observa a un grupo reunido alrededor de una fogata en la arena. En un momento, uno de los presentes manipula un recipiente con un líquido inflamable y lo vierte cerca del fuego, lo que provoca que las llamas se intensifiquen y se extiendan hacia otro joven que se encontraba sentado a pocos metros.
La situación cambió rápidamente cuando el fuego alcanzó al adolescente, quien comenzó a correr hacia el mar para intentar apagar las llamas. Tras permanecer algunos segundos dentro del agua, logró sofocarlas.
De acuerdo con reportes médicos, la víctima sufrió quemaduras de segundo grado en brazos y piernas, por lo que requirió atención especializada.
Las autoridades identificaron al presunto responsable como Bradey Ming, de 17 años, quien fue detenido posteriormente por la policía de Florida. El menor enfrenta cargos por agresión agravada y permanece bajo custodia sin derecho a fianza mientras se determina su situación legal.
El caso se volvió viral en plataformas digitales, donde el video del momento ha sido ampliamente compartido y ha generado diversas reacciones entre usuarios.
RYE-