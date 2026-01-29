EU anuncia reapertura de vuelos comerciales con Venezuela

Trump aseguró que los ciudadanos estadounidenses “muy pronto podrán viajar a Venezuela y estarán seguros allá”.

Esta decisión ocurre tras varios años de tensiones diplomáticas y la suspensión de vuelos directos desde 2019, cuando se rompieron relaciones entre Washington y Caracas.

En 2019, las aerolíneas estadounidenses dejaron de volar hacia Venezuela debido a preocupaciones de seguridad y la crisis política entre ambos gobiernos. American Airlines fue la última en operar vuelos regulares entre Miami y Caracas antes de suspender sus servicios.

Con la nueva orden, la aerolínea estadounidense ha expresado su intención de evaluar la reanudación de vuelos diarios hacia Venezuela, aunque este retorno dependerá de autorizaciones gubernamentales y evaluaciones de seguridad.

El anuncio también sucede en un contexto más amplio de reconfiguración diplomática entre Estados Unidos y Venezuela. Aunque el Departamento de Estado estadounidense mantiene una advertencia de viaje alta para Venezuela por riesgos de detención o secuestro, la orden de apertura del espacio aéreo marca un paso hacia un posible restablecimiento de conexiones civiles y económicas entre los dos países.

