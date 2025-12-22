Vacaciones en Estados Unidos; esta es la cantidad que no debes rebasar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Viajar con efectivo no es un delito. Ignorar los límites, sí puede convertirse en uno. En plena temporada decembrina, cuando miles de michoacanos cruzan la frontera rumbo a Estados Unidos para vacacionar, visitar a la familia o hacer compras, una regla aparentemente simple puede marcar la diferencia entre un viaje tranquilo y un problema legal de grandes proporciones.
Llevar dinero en efectivo o instrumentos monetarios es legal, pero hacerlo sin conocer los montos permitidos puede derivar en multas severas, confiscaciones e incluso procesos penales. La información es clara; el desconocimiento, no exime de responsabilidad.
¿Cuánto dinero se puede llevar sin declarar?
Si la cantidad total supera ese límite, es obligatorio declararlo ante las autoridades aduaneras estadounidenses. La norma es estricta: no importa si el dinero pertenece a una sola persona o a una familia completa.
Dividir el efectivo entre varios integrantes del grupo para “no rebasar” el límite es considerado una falta grave.
Cheques de viajero
Cheques comunes
Giros postales
Pagarés
Valores o acciones al portador
¿Cómo se declara el dinero?
Cuando el monto supera el límite, el viajero debe presentar el Formulario FinCEN 105, conocido como Informe de Transporte Internacional de Moneda o Instrumentos Monetarios.
Este trámite puede realizarse:
En línea
En formato impreso
Directamente con un oficial de Aduanas y Protección Fronteriza
Además, al ingresar al país se debe completar el Formulario de Declaración de Aduanas, donde se especifica si se transporta dinero por encima del monto permitido.
Confiscación total del efectivo
Multas de hasta 500 mil dólares
Cargos criminales
Penas de hasta 10 años de prisión, dependiendo del caso
