Vacaciones en Estados Unidos; esta es la cantidad que no debes rebasar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Viajar con efectivo no es un delito. Ignorar los límites, sí puede convertirse en uno. En plena temporada decembrina, cuando miles de michoacanos cruzan la frontera rumbo a Estados Unidos para vacacionar, visitar a la familia o hacer compras, una regla aparentemente simple puede marcar la diferencia entre un viaje tranquilo y un problema legal de grandes proporciones.

Llevar dinero en efectivo o instrumentos monetarios es legal, pero hacerlo sin conocer los montos permitidos puede derivar en multas severas, confiscaciones e incluso procesos penales. La información es clara; el desconocimiento, no exime de responsabilidad.

¿Cuánto dinero se puede llevar sin declarar?