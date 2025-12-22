Mundo

Vacaciones en Estados Unidos; esta es la cantidad que no debes rebasar

Aplica para personas, familias y grupos que viajan juntos
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Viajar con efectivo no es un delito. Ignorar los límites, sí puede convertirse en uno. En plena temporada decembrina, cuando miles de michoacanos cruzan la frontera rumbo a Estados Unidos para vacacionar, visitar a la familia o hacer compras, una regla aparentemente simple puede marcar la diferencia entre un viaje tranquilo y un problema legal de grandes proporciones.

Llevar dinero en efectivo o instrumentos monetarios es legal, pero hacerlo sin conocer los montos permitidos puede derivar en multas severas, confiscaciones e incluso procesos penales. La información es clara; el desconocimiento, no exime de responsabilidad.

¿Cuánto dinero se puede llevar sin declarar?

Al ingresar o salir de Estados Unidos —y también de México— el monto máximo permitido sin declaración es de 10 mil dólares en efectivo o instrumentos monetarios, ya sea en moneda estadounidense, extranjera o su equivalente.

Si la cantidad total supera ese límite, es obligatorio declararlo ante las autoridades aduaneras estadounidenses. La norma es estricta: no importa si el dinero pertenece a una sola persona o a una familia completa.

Dividir el efectivo entre varios integrantes del grupo para “no rebasar” el límite es considerado una falta grave.

¿Qué se considera dinero o instrumentos monetarios?

  • Cheques de viajero

  • Cheques comunes

  • Giros postales

  • Pagarés

  • Valores o acciones al portador

También se incluyen documentos financieros transferibles al portador de forma inmediata. En el caso de monedas o lingotes de oro, su ingreso está permitido, pero debe declararse, sobre todo si su valor excede los 10 mil dólares.

¿Cómo se declara el dinero?

Cuando el monto supera el límite, el viajero debe presentar el Formulario FinCEN 105, conocido como Informe de Transporte Internacional de Moneda o Instrumentos Monetarios.

Este trámite puede realizarse:

  • En línea

  • En formato impreso

  • Directamente con un oficial de Aduanas y Protección Fronteriza

Además, al ingresar al país se debe completar el Formulario de Declaración de Aduanas, donde se especifica si se transporta dinero por encima del monto permitido.

Las consecuencias de no declarar

  • Confiscación total del efectivo

  • Multas de hasta 500 mil dólares

  • Cargos criminales

  • Penas de hasta 10 años de prisión, dependiendo del caso

Las autoridades recomiendan declarar siempre que exista duda. El trámite no implica impuestos, únicamente informar el monto transportado.
