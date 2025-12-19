EU suspende programa de Visas de Diversidad al considerar riesgos de seguridad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) anunció la suspensión inmediata de su participación en el programa de Visas de Diversidad, al considerar que representa riesgos para la seguridad del país.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la dependencia señaló que la decisión se tomó bajo la dirección del presidente Donald Trump y de la secretaria Noem, con el objetivo de “proteger a los estadounidenses de inmigrantes criminales”.

USCIS calificó el programa como “peligroso”, al asegurar que ha generado preocupaciones significativas en materia de seguridad, ya que —de acuerdo con la agencia— podría atraer a “lo peor de lo peor” de los países participantes.

En su posicionamiento, la institución sostuvo que Estados Unidos “no puede continuar importando terroristas, asesinos y transgresores de la ley” a través de este esquema migratorio.