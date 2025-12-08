Turistas son asaltados en Colombia, pero ciudadanos los salvan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una pareja de turistas fue atacada por un hombre armado con un cuchillo mientras se encontraban en una lavandería en Armenia, Colombia. La escena quedó registrada en video, pero lo más impactante no fue el delito, sino la reacción de la ciudadanía.

Las imágenes muestran al agresor abordando violentamente a la pareja. La mujer fue herida, mientras su acompañante, en una decisión desconcertante, optó por no intervenir. Sin embargo, el silencio del turista contrastó con la valentía de un motociclista que, al pasar por la zona, no dudó en frenar e intentar rescatarla.