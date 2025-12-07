El instinto salvaje no perdona: oso negro ataca a cuidador durante show en China [VIDEO]

El incidente se produjo mientras se desarrollaba un espectáculo abierto al público, en el que los animales muestran habilidades o realizan rutinas bajo supervisión. De acuerdo con reportes, el oso identificado como “Xiong Er” reaccionó de forma impulsiva al percibir alimento en la mochila del trabajador.

“El ejemplar es naturalmente bastante obsesionado con la comida. En esta ocasión, la razón principal fue que llevaba conmigo una gran bolsa con sus zanahorias y manzanas favoritas. Cuando la vio, se le hizo agua la boca y, emocionado, se abalanzó hacia ella”, relató el cuidador en un comunicado difundido por el parque.