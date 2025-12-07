El instinto salvaje no perdona: oso negro ataca a cuidador durante show en China [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un oso negro atacó repentinamente a su cuidador durante una presentación en el Parque Safari de Hangzhou, en China, hecho que fue captado por asistentes y reportado por medios locales el sábado pasado.
El incidente se produjo mientras se desarrollaba un espectáculo abierto al público, en el que los animales muestran habilidades o realizan rutinas bajo supervisión. De acuerdo con reportes, el oso identificado como “Xiong Er” reaccionó de forma impulsiva al percibir alimento en la mochila del trabajador.
“El ejemplar es naturalmente bastante obsesionado con la comida. En esta ocasión, la razón principal fue que llevaba conmigo una gran bolsa con sus zanahorias y manzanas favoritas. Cuando la vio, se le hizo agua la boca y, emocionado, se abalanzó hacia ella”, relató el cuidador en un comunicado difundido por el parque.
Afortunadamente, el trabajador resultó con lesiones menores y recibió atención médica inmediata. El zoológico confirmó que se encuentra fuera de peligro y ya se encuentra en recuperación.
Tras el suceso, el oso fue retirado de futuras presentaciones, mientras se revisan los protocolos de seguridad del parque. Autoridades locales y personal del Parque Safari de Hangzhou han iniciado una investigación para prevenir situaciones similares, ya que este tipo de interacciones con fauna salvaje siempre implican cierto riesgo.
Este incidente ha despertado la atención de medios internacionales y ha reavivado el debate sobre el uso de animales salvajes en espectáculos públicos, especialmente cuando se trata de especies con fuertes instintos alimenticios o territoriales.
Aunque el suceso ocurrió en el extranjero, genera reflexiones sobre las condiciones en que se desarrollan estas actividades en zoológicos y parques del mundo, incluyendo los que operan en México.
