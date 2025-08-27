Trump propone pena de muerte para homicidas en Washington, Estados Unidos

En sus palabras, recuperar la pena de muerte en la capital estadounidense es una necesidad urgente frente a lo que calificó como un repunte de la criminalidad.

“Buscaremos la pena capital para todo aquel que cometa un homicidio”, afirmó el mandatario, quien aunque reconoció que “no sé si estemos preparados para ello en este país”, insistió: “no tenemos otra opción”.

La pena de muerte fue abolida en el Distrito de Columbia en 1981, pero Trump ha retomado este tema como parte de su discurso de mano dura contra la delincuencia.