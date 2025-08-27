Trump propone pena de muerte para homicidas en Washington, Estados Unidos

Estados Unidos (MiMorelia.com).- “Si alguien asesina a alguien en la capital, pena de muerte”, sentenció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al abogar por reinstaurar la pena capital en Washington D.C., donde fue abolida hace más de cuatro décadas.
Durante una reunión con su gabinete, en presencia de periodistas, Trump defendió que esta medida sería “una herramienta preventiva muy fuerte” contra el crimen.
En sus palabras, recuperar la pena de muerte en la capital estadounidense es una necesidad urgente frente a lo que calificó como un repunte de la criminalidad.
“Buscaremos la pena capital para todo aquel que cometa un homicidio”, afirmó el mandatario, quien aunque reconoció que “no sé si estemos preparados para ello en este país”, insistió: “no tenemos otra opción”.
La pena de muerte fue abolida en el Distrito de Columbia en 1981, pero Trump ha retomado este tema como parte de su discurso de mano dura contra la delincuencia.
En días recientes, el mandatario había declarado que Washington D.C. era una “ciudad segura” gracias al despliegue de la Guardia Nacional y el FBI, aunque su propuesta actual pareciera contradecir esa percepción.
Finalmente, Trump puntualizó que en el resto del país cada estado deberá tomar su propia decisión respecto al uso de la pena capital, pero reiteró su postura firme para aplicarla en la capital federal ante casos de homicidio.
