Maduro denuncia despliegue militar de EE.UU. cerca de Venezuela

Caracas, Venezuela (MiMorelia.com).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó como una “amenaza militar” el reciente despliegue de tres buques de guerra por parte de Estados Unidos en aguas del Caribe, cerca del territorio venezolano. Según el mandatario, la acción forma parte de un plan “inmoral, criminal e ilegal” que busca provocar un cambio de régimen en su país.

Las declaraciones fueron emitidas durante un acto oficial con diputados del Parlamento, en el que Maduro acusó a Washington de intentar “un zarpazo terrorista militar” y llamó a la unión nacional como respuesta.

Estados Unidos anunció que la presencia militar en el Caribe responde a una estrategia contra el narcotráfico en la región. No obstante, el gobierno venezolano lo interpreta como una amenaza directa.

El expresidente Donald Trump llegó a calificar a la supuesta organización liderada por Maduro como el “Cártel de los Soles”, señalándola como una red de narcotráfico y ofreciendo una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a su captura.