Maduro denuncia despliegue militar de EE.UU. cerca de Venezuela

Caracas, Venezuela (MiMorelia.com).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó como una “amenaza militar” el reciente despliegue de tres buques de guerra por parte de Estados Unidos en aguas del Caribe, cerca del territorio venezolano. Según el mandatario, la acción forma parte de un plan “inmoral, criminal e ilegal” que busca provocar un cambio de régimen en su país.
Las declaraciones fueron emitidas durante un acto oficial con diputados del Parlamento, en el que Maduro acusó a Washington de intentar “un zarpazo terrorista militar” y llamó a la unión nacional como respuesta.
Estados Unidos anunció que la presencia militar en el Caribe responde a una estrategia contra el narcotráfico en la región. No obstante, el gobierno venezolano lo interpreta como una amenaza directa.
El expresidente Donald Trump llegó a calificar a la supuesta organización liderada por Maduro como el “Cártel de los Soles”, señalándola como una red de narcotráfico y ofreciendo una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a su captura.
Ante el escenario, Maduro ordenó el despliegue de 4.5 millones de miembros de la milicia venezolana, un cuerpo civil adscrito a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y convocó a un nuevo alistamiento militar para ampliar sus filas.
“Este es un tema de la paz, del derecho internacional, de América Latina y el Caribe. Quien amenaza a uno, amenaza a todos los países”, declaró el mandatario.
Estados Unidos y gran parte de la comunidad internacional desconocen la última reelección de Nicolás Maduro, argumentando que se trató de un proceso fraudulento. Desde entonces, la relación bilateral se ha mantenido tensa, con frecuentes sanciones y acusaciones cruzadas.
mrh