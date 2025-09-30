Trump presume fin de guerras y exige Nobel de la Paz

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que sería "un gran insulto" para su país si no le otorgan el Premio Nobel de la Paz, al tiempo que afirmó que nadie ha terminado más guerras que él durante su administración.

Las declaraciones se dieron durante un discurso ante líderes militares en la Base del Cuerpo de Marines de Quantico, donde Trump repasó los acuerdos de paz que afirma haber alcanzado, incluyendo uno reciente entre Israel y Hamas que, según dijo, podría concluir en los próximos ocho meses.

“Veremos qué pasa, pero será un gran insulto a nuestro país”, afirmó.

Luego matizó: “No quiero el premio. Quiero que el país lo obtenga… pero debería obtenerlo”.