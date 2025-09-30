Mundo

Trump presume fin de guerras y exige Nobel de la Paz

El presidente estadounidense criticó al comité Nobel y aseguró que nadie ha resuelto más guerras que él
Trump ironizó sobre el poder de Estados Unidos y reiteró que sus logros deberían ser reconocidos con el Nobel de la Paz
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que sería "un gran insulto" para su país si no le otorgan el Premio Nobel de la Paz, al tiempo que afirmó que nadie ha terminado más guerras que él durante su administración.

Las declaraciones se dieron durante un discurso ante líderes militares en la Base del Cuerpo de Marines de Quantico, donde Trump repasó los acuerdos de paz que afirma haber alcanzado, incluyendo uno reciente entre Israel y Hamas que, según dijo, podría concluir en los próximos ocho meses.

“Veremos qué pasa, pero será un gran insulto a nuestro país”, afirmó.

Luego matizó: “No quiero el premio. Quiero que el país lo obtenga… pero debería obtenerlo”.

En un tono crítico, Trump acusó que el comité del Nobel suele entregar el reconocimiento a personas que “no han hecho nada”.

Los altos mandos militares presentes mantuvieron una postura neutral, como dicta el protocolo. Antes de Trump, habían escuchado en silencio al secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Trump abordó también el tema del arsenal nuclear estadounidense, destacando su poder destructivo. Aseguró que incluso con una fracción del armamento actual, Estados Unidos podría causar "un daño terrible".

“No hace falta ser tan bueno con la energía nuclear. Se podría tener una vigésima parte de lo que se tiene ahora y aun así causar un daño terrible”
afirmó

El mandatario añadió que su país posee “más y mejores” armas nucleares que cualquier otro en el mundo, pero enfatizó que se trata de un poder que “ni siquiera queremos imaginar usar”.

Finalmente, Trump cerró su discurso refiriéndose a las Fuerzas Armadas, a las que pidió volver a centrarse en la “aptitud física, el carácter y la fuerza”, aludiendo a que la función del ejército no es proteger sentimientos, sino defender la república.

