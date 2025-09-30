Seis mexicanos mueren bajo custodia del ICE en 2025

Diversas organizaciones han denunciado condiciones inadecuadas, hacinamiento y deficiencias médicas en los centros de ICE, donde las detenciones son por infracciones civiles, como violaciones a leyes migratorias.

En particular, el caso de Ismael Ayala Uribe, de 39 años, ha despertado fuertes críticas. Ayala, quien llegó a EU siendo niño y estaba protegido por el programa DACA, fue arrestado el 17 de agosto en un lavadero de autos de Los Ángeles y trasladado al centro de detención de Adelanto, California.

A pesar de que fue llevado a un hospital un día antes de su muerte para evaluar un absceso en un glúteo, falleció en su cama durante la madrugada del 22 de septiembre.

Su familia y el abogado Jesús Arias han convocado a una conferencia de prensa este martes para exigir una investigación formal.

“Estaba bien de salud, era un hombre sano y muy joven”, declaró a EFE su familiar, José Ayala.

Entre los últimos fallecimientos registrados están el mexicano Miguel Ángel García Hernández, de 32 años, y el salvadoreño Norlan Guzmán Fuentes, de 37, quienes murieron tras un tiroteo ocurrido el pasado miércoles en las instalaciones del ICE en Dallas, Texas.

García Hernández murió a causa de heridas graves, mientras que Guzmán Fuentes falleció esposado y encadenado, según informes preliminares. Otro inmigrante, de origen venezolano, continúa hospitalizado en estado crítico.

En Georgia, dos mexicanos —Jesús Molina Veya y Abelardo Avellaneda Delgado— también fallecieron bajo custodia en centros migratorios.

La lista de fallecidos bajo custodia del ICE durante 2025 incluye personas de origen hondureño, vietnamita, haitiano, indio, guyanés, etíope, ucraniano, colombiano, canadiense, chino y cubano.