Trump lanza plan para terminar la guerra en Gaza

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un nuevo intento por terminar con el prolongado conflicto en Gaza ha surgido desde la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó un plan de 20 puntos respaldado por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, para alcanzar una solución definitiva en la región.

Se acordó compartir con la comunidad internacional el llamado “Plan integral del presidente Donald J. Trump para poner fin al conflicto en Gaza”, que incluye medidas políticas, humanitarias y de seguridad.