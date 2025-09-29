Cine mexicano en riesgo por nuevo arancel de Trump

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un arancel del 100% a todas las películas producidas fuera de su país, una medida que promete transformar la industria cinematográfica mundial y que podría afectar directamente a México.

En un mensaje publicado en su propia red social, Trump acusó a otras naciones de “robar” el negocio del cine estadounidense con incentivos fiscales y producción en el extranjero. El mandatario comparó la situación con “quitarle un dulce a un bebé” y aseguró que la única salida es blindar a Hollywood encareciendo la entrada de producciones extranjeras.

México ha sido por décadas un polo clave para la filmación internacional gracias a su talento, locaciones y estímulos fiscales. Sin embargo, bajo esta nueva lógica, rodar en suelo mexicano representaría un riesgo económico para los estudios que pretendan estrenar sus cintas en Estados Unidos.

No solo las superproducciones hollywoodenses grabadas en México estarían en desventaja: el cine nacional también se vería afectado, pues distribuir películas mexicanas en salas y plataformas del vecino del norte se encarecería de forma drástica, reduciendo su presencia en el mercado.