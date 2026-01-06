Trump considera usar fuerzas armadas para adquirir Groenlandia, afirma la Casa Blanca

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, reafirmó este martes que la adquisición de Groenlandia es una prioridad de seguridad nacional, y que no se descarta el uso de fuerzas armadas para lograr ese objetivo estratégico.
En un comunicado difundido a medios internacionales, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, señaló que tanto Trump como su Gabinete “están estudiando diversas opciones” para que Estados Unidos tome control del territorio autónomo que actualmente depende de la corona danesa.
“El presidente Trump ha dejado claro que la adquisición de Groenlandia es una prioridad de seguridad nacional para Estados Unidos y que es vital para disuadir a nuestros adversarios en la región ártica”, indicó la funcionaria.
El mensaje añade que el uso de las fuerzas armadas estadounidenses “siempre es una opción a disposición del comandante en jefe”, lo que refuerza el tono firme de Washington respecto a su interés sobre la isla ártica.
La declaración ocurre tres días después de la operación militar estadounidense que concluyó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, quienes fueron trasladados a Nueva York para enfrentar un juicio por narcoterrorismo. Desde entonces, la administración Trump ha reiterado que actuará unilateralmente para proteger lo que considere intereses vitales.
Según el presidente, controlar Groenlandia permitiría a EE.UU. asegurar rutas marítimas en el Ártico y contrarrestar la presencia de potencias rivales en esa región estratégica.
El jefe adjunto de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, declaró que nadie se enfrentaría militarmente a EE.UU. por el futuro de Groenlandia, cuestionando directamente el derecho de Dinamarca a mantener el control del territorio.
Por otro lado, el enviado especial de Trump para Groenlandia, Jeff Landry, aclaró que el presidente apoya una Groenlandia independiente, con vínculos económicos con Estados Unidos, y descartó —por ahora— una acción militar directa.
“Creo que el presidente apoya una Groenlandia independiente con acuerdos económicos y oportunidades comerciales para Estados Unidos”, declaró Landry.
Ante las crecientes declaraciones del gobierno estadounidense, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, advirtió que las intenciones de Trump son tomadas en serio y que, de concretarse un ataque entre miembros de la OTAN, la alianza “se fracturaría por completo”.
“Si un país de la OTAN ataca a otro país de la OTAN, todo se acabará, incluida nuestra OTAN y, en consecuencia, la seguridad que ha proporcionado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial”, expresó la mandataria.
Hasta el momento, ni Groenlandia ni Dinamarca han aceptado negociaciones para ceder el territorio, y el tema podría escalar diplomáticamente en los próximos días.
mrh