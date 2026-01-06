Trump considera usar fuerzas armadas para adquirir Groenlandia, afirma la Casa Blanca

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, reafirmó este martes que la adquisición de Groenlandia es una prioridad de seguridad nacional, y que no se descarta el uso de fuerzas armadas para lograr ese objetivo estratégico.

En un comunicado difundido a medios internacionales, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, señaló que tanto Trump como su Gabinete “están estudiando diversas opciones” para que Estados Unidos tome control del territorio autónomo que actualmente depende de la corona danesa.

“El presidente Trump ha dejado claro que la adquisición de Groenlandia es una prioridad de seguridad nacional para Estados Unidos y que es vital para disuadir a nuestros adversarios en la región ártica”, indicó la funcionaria.

El mensaje añade que el uso de las fuerzas armadas estadounidenses “siempre es una opción a disposición del comandante en jefe”, lo que refuerza el tono firme de Washington respecto a su interés sobre la isla ártica.

Tras la captura de Maduro, EE.UU. endurece postura exterior

La declaración ocurre tres días después de la operación militar estadounidense que concluyó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, quienes fueron trasladados a Nueva York para enfrentar un juicio por narcoterrorismo. Desde entonces, la administración Trump ha reiterado que actuará unilateralmente para proteger lo que considere intereses vitales.