Trump coloca a Groenlandia en el tablero de la seguridad global

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un mensaje cargado de contundencia geopolítica, Donald J. Trump volvió a colocar a Groenlandia en el centro del debate internacional, al asegurar que su control y relevancia estratégica son “imperativos para la seguridad nacional y mundial”. La declaración se dio tras una llamada telefónica con Mark Rutte, secretario general de la OTAN.

Trump informó que, como resultado del diálogo, se acordó una reunión entre las partes involucradas en Davos, Suiza, durante el Foro Económico Mundial. Desde ahí, el tema del Ártico —región clave por sus rutas marítimas, recursos naturales y posición militar— se proyecta nuevamente como uno de los ejes de tensión y negociación global.