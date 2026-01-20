Trump coloca a Groenlandia en el tablero de la seguridad global

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un mensaje cargado de contundencia geopolítica, Donald J. Trump volvió a colocar a Groenlandia en el centro del debate internacional, al asegurar que su control y relevancia estratégica son “imperativos para la seguridad nacional y mundial”. La declaración se dio tras una llamada telefónica con Mark Rutte, secretario general de la OTAN.
Trump informó que, como resultado del diálogo, se acordó una reunión entre las partes involucradas en Davos, Suiza, durante el Foro Económico Mundial. Desde ahí, el tema del Ártico —región clave por sus rutas marítimas, recursos naturales y posición militar— se proyecta nuevamente como uno de los ejes de tensión y negociación global.
Con un tono sin ambigüedades, el presidente estadounidense afirmó que “no hay vuelta atrás” en la relevancia de Groenlandia, asegurando que existe consenso internacional sobre su valor estratégico. En su mensaje, Trump reiteró que la supremacía de Estados Unidos se sostiene en la reconstrucción militar, proceso que, aseguró, continúa acelerándose.
Trump fue más allá al reafirmar una de las ideas centrales de su doctrina: la paz global se garantiza a través de la fuerza. En su visión, Estados Unidos es “la única potencia capaz de asegurar la paz en el mundo”, una paz que —según sus propias palabras— se construye “de manera simple, mediante la fortaleza”.
RPO