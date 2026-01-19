Trump liga su ofensiva por Groenlandia al no ganar el Nobel de la Paz

El primer ministro noruego respondió recordando a Trump que el Premio Nobel de la Paz es otorgado por un comité independiente, no por el gobierno de Noruega. Además, subrayó que los acuerdos firmados entre Estados Unidos y Dinamarca reconocen explícitamente a Groenlandia como parte integral del reino danés, incluyendo una enmienda de 2004 y un tratado de 1916 que refuerzan esa soberanía.

Una reciente reunión tripartita entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia, organizada en Washington por el vicepresidente JD Vance, tampoco logró avances. Mientras funcionarios daneses y groenlandeses hablaron de un grupo de trabajo para explorar soluciones diplomáticas, el gobierno de Trump afirmó que se iniciarían “conversaciones técnicas sobre la adquisición de Groenlandia”, declaración que profundizó la inquietud en Europa.

Así, Groenlandia —una isla cubierta de hielo, estratégica por su ubicación y recursos— se ha convertido en el epicentro de una disputa que mezcla ambición territorial, frustración personal y un delicado tablero geopolítico.