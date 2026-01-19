Trump liga su ofensiva por Groenlandia al no ganar el Nobel de la Paz
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, añadió un nuevo y controvertido argumento a su insistencia por adquirir Groenlandia: al no haber sido galardonado con el Premio Nobel de la Paz. En un mensaje de texto enviado al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, el mandatario estadounidense afirmó que, tras no recibir el reconocimiento, ya no se siente obligado a “pensar puramente en la paz”, sino en lo que considera “bueno y apropiado” para su país.
El mensaje, revelado inicialmente por PBS, elevó la tensión diplomática en torno a Groenlandia. En él, Trump aseguró que “el mundo no está seguro” mientras Estados Unidos no tenga el “control total y completo” de la isla, además de cuestionar el derecho de Dinamarca sobre el territorio al afirmar que “no hay documentos escritos” que respalden su soberanía.
Groenlandia forma parte del Reino de Dinamarca desde hace más de 300 años y goza de un estatus autónomo. Sin embargo, en el último año, Trump ha reiterado su intención de “conseguir” la isla, incluso mediante la amenaza de aranceles económicos. Dinamarca ha rechazado de forma categórica cualquier negociación, subrayando que no tiene autoridad para vender el territorio y que el futuro de la isla corresponde exclusivamente a sus 57 mil habitantes.
El primer ministro noruego respondió recordando a Trump que el Premio Nobel de la Paz es otorgado por un comité independiente, no por el gobierno de Noruega. Además, subrayó que los acuerdos firmados entre Estados Unidos y Dinamarca reconocen explícitamente a Groenlandia como parte integral del reino danés, incluyendo una enmienda de 2004 y un tratado de 1916 que refuerzan esa soberanía.
Una reciente reunión tripartita entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia, organizada en Washington por el vicepresidente JD Vance, tampoco logró avances. Mientras funcionarios daneses y groenlandeses hablaron de un grupo de trabajo para explorar soluciones diplomáticas, el gobierno de Trump afirmó que se iniciarían “conversaciones técnicas sobre la adquisición de Groenlandia”, declaración que profundizó la inquietud en Europa.
Así, Groenlandia —una isla cubierta de hielo, estratégica por su ubicación y recursos— se ha convertido en el epicentro de una disputa que mezcla ambición territorial, frustración personal y un delicado tablero geopolítico.
