Trump cambia sede del sorteo mundialista al Kennedy Center

Durante el acto, Trump subrayó la magnitud del torneo para su país:

“Cada partido equivale a un Super Bowl”, afirmó, destacando el impacto económico y mediático que el Mundial traerá a Estados Unidos.

Según el mandatario, incluso un partido de fase de grupos puede atraer más audiencia que el evento más importante de la NFL, lo cual representa una oportunidad sin precedentes para el país, tanto en términos de turismo como de ingresos por patrocinios y derechos de transmisión.

La designación del Kennedy Center, tradicionalmente ligado a las artes escénicas, otorga un nuevo matiz cultural y político al inicio del torneo más importante del planeta, justo en un año electoral clave para Estados Unidos.