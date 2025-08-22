Javier Aguirre convoca a 23 jugadores para microciclo rumbo al Mundial

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la mirada puesta en la Copa del Mundo de 2026, el técnico Javier Aguirre dio a conocer la lista de 23 jugadores convocados para un microciclo de trabajo que se llevará a cabo del 25 al 27 de agosto en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Futbol.

Este llamado representa uno de los primeros pasos tangibles del proceso encabezado por Aguirre desde su reciente nombramiento como entrenador de la Selección Mexicana. El estratega aprovechará esta concentración para observar a jóvenes talentos y jugadores con proyección, buscando ampliar sus opciones de cara al torneo internacional.