Deportes

Javier Aguirre convoca a 23 jugadores para microciclo rumbo al Mundial

Javier Aguirre convoca a 23 jugadores para microciclo rumbo al Mundial
FB/Selección Nacional de México
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la mirada puesta en la Copa del Mundo de 2026, el técnico Javier Aguirre dio a conocer la lista de 23 jugadores convocados para un microciclo de trabajo que se llevará a cabo del 25 al 27 de agosto en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Futbol.

Este llamado representa uno de los primeros pasos tangibles del proceso encabezado por Aguirre desde su reciente nombramiento como entrenador de la Selección Mexicana. El estratega aprovechará esta concentración para observar a jóvenes talentos y jugadores con proyección, buscando ampliar sus opciones de cara al torneo internacional.

Te puede interesar:
La Selección Mexicana vuelve a casa; así serán sus partidos de 2025
Javier Aguirre convoca a 23 jugadores para microciclo rumbo al Mundial

En la lista aparecen elementos de equipos como Chivas, América, Tigres, Monterrey, Pumas, Toluca, entre otros.

Porteros

  • Sebastián Jurado (FC Juárez)

  • Raúl Rangel (Chivas)

  • Carlos Moreno (Pachuca)

Defensas

  • Daniel García (FC Juárez)

  • Bryan González (Chivas)

  • Jesús Angulo (Toluca)

  • Gilberto Sepúlveda (Chivas)

  • Emilio Aguilar (San Luis)

  • Vladimir Loroña (Tigres)

  • Arturo Ortiz (Pumas)

  • Kevin Álvarez (América)

Medios

  • Fernando Beltrán (Chivas)

  • Luis Romo (Chivas)

  • Jonathan Dos Santos (América)

  • Erik Sánchez (Pachuca)

  • Marcel Ruiz (Toluca)

  • Luis Chávez (Monterrey)

  • Fernando González (Chivas)

Delanteros

  • Jordan Carrillo (Santos)

  • Diego Lainez (Tigres)

  • Guillermo Martínez (Pumas)

  • Santiago Giménez (Feyenoord)

  • Roberto de la Rosa (Pachuca)

mrh

Javier Aguirre
Mundial 2025

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com