Javier Aguirre convoca a 23 jugadores para microciclo rumbo al Mundial

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la mirada puesta en la Copa del Mundo de 2026, el técnico Javier Aguirre dio a conocer la lista de 23 jugadores convocados para un microciclo de trabajo que se llevará a cabo del 25 al 27 de agosto en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Futbol.
Este llamado representa uno de los primeros pasos tangibles del proceso encabezado por Aguirre desde su reciente nombramiento como entrenador de la Selección Mexicana. El estratega aprovechará esta concentración para observar a jóvenes talentos y jugadores con proyección, buscando ampliar sus opciones de cara al torneo internacional.
En la lista aparecen elementos de equipos como Chivas, América, Tigres, Monterrey, Pumas, Toluca, entre otros.
Porteros
Sebastián Jurado (FC Juárez)
Raúl Rangel (Chivas)
Carlos Moreno (Pachuca)
Defensas
Daniel García (FC Juárez)
Bryan González (Chivas)
Jesús Angulo (Toluca)
Gilberto Sepúlveda (Chivas)
Emilio Aguilar (San Luis)
Vladimir Loroña (Tigres)
Arturo Ortiz (Pumas)
Kevin Álvarez (América)
Medios
Fernando Beltrán (Chivas)
Luis Romo (Chivas)
Jonathan Dos Santos (América)
Erik Sánchez (Pachuca)
Marcel Ruiz (Toluca)
Luis Chávez (Monterrey)
Fernando González (Chivas)
Delanteros
Jordan Carrillo (Santos)
Diego Lainez (Tigres)
Guillermo Martínez (Pumas)
Santiago Giménez (Feyenoord)
Roberto de la Rosa (Pachuca)
