Trump anuncia arancel del 100% a productos de China desde el 1 de noviembre
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir del próximo 1 de noviembre de 2025, Estados Unidos impondrá un arancel adicional del 100 por ciento a todas las importaciones procedentes de China, así como controles a la exportación de software estratégico fabricado en su territorio, anunció este viernes el expresidente Donald Trump.

La medida fue comunicada a través de su red social Truth Social, donde el exmandatario expresó que la nueva política comercial busca proteger los intereses estratégicos de Estados Unidos frente al gigante asiático.

A partir del 1 de noviembre de 2025 (o antes, dependiendo de cualquier otra acción o cambio tomado por China), los Estados Unidos de América impondrán un Arancel del 100 por ciento a China, sobre cualquier Arancel que estén pagando actualmente”, publicó Trump.

Además del aumento arancelario, Trump adelantó que se implementarán restricciones a la exportación de software crítico, lo cual podría afectar sectores como inteligencia artificial, ciberseguridad y defensa.

Si bien no se han detallado los productos específicos sujetos al nuevo arancel o las categorías exactas de software, el anuncio genera preocupación entre analistas y empresas tecnológicas que dependen del mercado chino.

El anuncio se suma a una serie de medidas proteccionistas impulsadas durante y después del mandato de Trump, quien busca regresar a la presidencia en las elecciones de 2024. La relación entre Washington y Beijing ha sido tensa en temas como comercio, tecnología, propiedad intelectual y seguridad nacional.

