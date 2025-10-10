Trump anuncia arancel del 100% a productos de China desde el 1 de noviembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir del próximo 1 de noviembre de 2025, Estados Unidos impondrá un arancel adicional del 100 por ciento a todas las importaciones procedentes de China, así como controles a la exportación de software estratégico fabricado en su territorio, anunció este viernes el expresidente Donald Trump.

La medida fue comunicada a través de su red social Truth Social, donde el exmandatario expresó que la nueva política comercial busca proteger los intereses estratégicos de Estados Unidos frente al gigante asiático.

“A partir del 1 de noviembre de 2025 (o antes, dependiendo de cualquier otra acción o cambio tomado por China), los Estados Unidos de América impondrán un Arancel del 100 por ciento a China, sobre cualquier Arancel que estén pagando actualmente”, publicó Trump.

Además del aumento arancelario, Trump adelantó que se implementarán restricciones a la exportación de software crítico, lo cual podría afectar sectores como inteligencia artificial, ciberseguridad y defensa.

Si bien no se han detallado los productos específicos sujetos al nuevo arancel o las categorías exactas de software, el anuncio genera preocupación entre analistas y empresas tecnológicas que dependen del mercado chino.