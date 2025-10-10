Trump amenaza con aranceles “masivos” a China por hostilidad comercial

Estados Unidos (MiMorelia.com).- El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, advirtió que su país podría aplicar un aumento “masivo” de aranceles a los productos procedentes de China, como respuesta a lo que calificó como una “hostilidad comercial” por parte del gobierno chino.

A través de un mensaje en redes sociales, Trump aseguró que China está enviando cartas a diversos países para imponer controles de exportación sobre elementos clave de la producción global, especialmente los relacionados con tierras raras. Según el mandatario, estas acciones afectarían a “prácticamente todos los países del mundo” y, paradójicamente, también a la propia China.

“Nadie ha visto algo así antes. Esencialmente, obstruiría los mercados y haría la vida difícil para casi todas las naciones”, señaló Trump en su publicación.

El mandatario republicano consideró que esta postura china llega “de la nada”, luego de seis meses de una buena relación comercial, lo que —dijo— hace que la decisión sea aún más sorpresiva. También sugirió que el momento fue elegido estratégicamente por China, ya que coincide con lo que describió como un anuncio de “paz en Medio Oriente”.

Trump advirtió que, si China mantiene esta postura, se verá “obligado, como presidente de Estados Unidos” a responder con sanciones financieras, entre ellas, el aumento de aranceles.

Añadió que su equipo también evalúa otras contramedidas económicas.