Trump amenaza con intervenir Colombia

El mandatario estadounidense considera que el presidente Petro mantiene una actitud “hostil” hacia Estados Unidos y que su país continúa siendo uno de los mayores productores de drogas del mundo. Las tensiones entre ambos líderes no son nuevas, pero la captura de Maduro ha elevado el nivel de confrontación diplomática.

Trump ya había amenazado en el pasado con descertificar a Colombia en su lucha contra las drogas, revocar visas e incluir a altos funcionarios en la lista Clinton. Esta vez, sin embargo, la advertencia escaló con una posible acción militar que ha despertado preocupación internacional.

En respuesta, el presidente Petro publicó un mensaje extenso en la red social X, donde rechazó las acusaciones de narcotráfico y defendió su trayectoria política y personal. “Mi nombre en 50 años no aparece en los archivos judiciales sobre narcotráfico ni de antes ni del presente”, afirmó.

Petro también señaló que las denuncias contra Maduro provienen de generales opositores venezolanos, no de investigaciones judiciales en Colombia. Reivindicó su lucha en el movimiento M19 y su papel en la construcción de paz, aclarando que su gobierno no controla el poder judicial y que nunca ha tenido propiedades o bienes ilícitos.