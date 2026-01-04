Reporta NYT al menos 80 muertos en Venezuela tras ataque de EU

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al menos 80 personas fallecieron en Venezuela tras la ofensiva militar encabezada por Estados Unidos, de acuerdo con un informe publicado por The New York Times. La cifra incluye tanto a civiles como a elementos de las fuerzas de seguridad, y podría aumentar conforme avanzan las labores de identificación, señaló un alto funcionario venezolano citado por el medio.

Los ataques ocurrieron durante la madrugada del sábado y consistieron en una serie de bombardeos aéreos masivos, en los que se utilizaron más de 150 aeronaves. El objetivo principal habría sido desactivar las defensas militares venezolanas para permitir el ingreso de helicópteros con tropas especiales, que habrían logrado llegar hasta el presidente Nicolás Maduro.

Los bombardeos afectaron severamente a Caracas y zonas aledañas, provocando alarma entre la población. Sin embargo, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, llamó a la ciudadanía a mantener la calma y reincorporarse a sus actividades cotidianas. En una transmisión televisiva, el funcionario exhortó a retomar las labores económicas, educativas y sociales, asegurando que “la patria debe encaminarse sobre su riel constitucional”, según retoma The New York Times.

En declaraciones previas, el mismo ministro denunció que varios miembros del equipo de seguridad presidencial fueron ejecutados “a sangre fría” durante la incursión, aunque no ofreció cifras oficiales. La falta de información clara por parte del gobierno venezolano ha contribuido a la incertidumbre sobre el alcance real de la operación y el número de víctimas.

La acción militar estadounidense ha generado reacciones internacionales que piden una solución pacífica al conflicto y alertan sobre las consecuencias humanitarias que podría desencadenar. The New York Times indica que persisten interrogantes sobre la evolución del conflicto, mientras diversos sectores de la comunidad internacional expresan preocupación por la estabilidad en la región.