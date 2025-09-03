Trump acusa a Xi Jinping, Putin y Kim Jong-un de conspirar contra Estados Unidos

A través de su cuenta oficial en la red social Truth Social, Trump lanzó una crítica directa al presidente chino, Xi Jinping, cuestionando si durante la celebración mencionaría el “enorme apoyo” y la “sangre” que Estados Unidos brindó a China en el pasado para su libertad frente a invasores extranjeros.

“Muchos estadounidenses murieron en la búsqueda de la Victoria y la Gloria de China”, escribió Trump, quien también ironizó deseando a Xi y “al maravilloso pueblo chino” un gran día de celebración, pero finalizó su mensaje con un tono provocador:

“Les pido que transmitan mis más cálidos saludos a Vladimir Putin y Kim Jong-un, mientras conspiran contra Estados Unidos de América”.

Este mensaje fue interpretado como una reacción al desfile militar celebrado en China, en el que participaron representantes de Rusia y Corea del Norte, dos aliados cercanos de Beijing que actualmente mantienen tensas relaciones con Washington.

La publicación de Trump ha generado reacciones internacionales debido a su tono sarcástico y por volver a poner en el centro del discurso una supuesta alianza hostil entre las tres potencias.