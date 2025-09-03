China revela misiles intercontinentales y robots en su desfile militar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con motivo de la conmemoración del fin de la Segunda Guerra Mundial, el presidente Xi Jinping encabezó un imponente desfile militar en el que China mostró parte de su más avanzado arsenal bélico.

En la parada participaron misiles de corto y mediano alcance, sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes y drones de combate furtivos. También fueron exhibidos vehículos hipersónicos, el misil de crucero antibuque YJ-21 y el JL-3, lanzado desde submarinos.

Uno de los momentos más destacados fue la presentación del DF-5C, una nueva variante del misil balístico intercontinental nuclear Dongfeng-5, capaz de portar múltiples ojivas.