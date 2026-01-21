Trump acuerda con OTAN sobre Groenlandia y frena aranceles a Europa

El mandatario estadounidense confirmó que, gracias a este entendimiento, “no impondré los aranceles que estaban previstos que entraran en vigor el 1 de febrero”, refiriéndose a los gravámenes anunciados contra ocho naciones europeas.

Trump agregó que se continúan las conversaciones sobre el “Domo Dorado” de Groenlandia y que su equipo, incluyendo al vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el enviado especial Steve Witkoff, participará en las negociaciones, reportándole directamente a él.