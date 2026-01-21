Mundo

Trump acuerda con OTAN sobre Groenlandia y frena aranceles a Europa
Davos, Suiza (MiMorelia.com).- El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció un acuerdo preliminar con la OTAN respecto a Groenlandia y la región ártica, calificando la medida como “muy beneficiosa” para Estados Unidos y los países aliados. Además, suspendió la amenaza de imponer aranceles a ocho países europeos a partir del 1 de febrero.

“Tras una reunión muy productiva que he mantenido con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, hemos establecido el marco de un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia y, de hecho, a toda la región ártica. Esta solución, si se lleva a cabo, será muy beneficiosa para los Estados Unidos de América y para todos los países de la OTAN”
declaró Trump en Truth Social

El mandatario estadounidense confirmó que, gracias a este entendimiento, “no impondré los aranceles que estaban previstos que entraran en vigor el 1 de febrero”, refiriéndose a los gravámenes anunciados contra ocho naciones europeas.

Trump agregó que se continúan las conversaciones sobre el “Domo Dorado” de Groenlandia y que su equipo, incluyendo al vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el enviado especial Steve Witkoff, participará en las negociaciones, reportándole directamente a él.

