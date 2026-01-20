Precios en Amazon suben por aranceles de Trump: CEO

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Amazon ha comenzado a observar un aumento en los precios de sus productos, una tendencia que está directamente vinculada a los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según lo informó Andy Jassy, CEO de la gigante plataforma de comercio electrónico, en una entrevista con la cadena CNBC, rescatdos por Forbes.

Jassy comentó que, aunque Amazon había adelantado sus envíos de inventario a principios de 2022 y había instado a los vendedores externos a aumentar su stock para evitar los aumentos de costos en el envío, este suministro comenzó a agotarse hacia el otoño de 2022.

Como resultado, los aranceles aplicados durante el mandato de Trump ya están comenzando a reflejarse en los precios de los productos, ya que algunos vendedores optan por trasladar estos costos adicionales a los consumidores, mientras que otros prefieren absorberlos o buscar un punto intermedio.

El impacto de los aranceles es cada vez más evidente, aunque los consumidores de Amazon siguen siendo resilientes y continúan buscando ofertas. Sin embargo, Jassy mencionó que los compradores son más reticentes a realizar compras de alto costo, especialmente productos discrecionales.

En cuanto al futuro cercano, el CEO de Amazon indicó que, aunque la situación se ha mantenido estable hasta ahora, será necesario observar cómo evoluciona el mercado en 2026.