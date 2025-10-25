Tras millonario robo, el Louvre traslada joyas al Banco de Francia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras un espectacular robo ocurrido el pasado 19 de octubre en el Museo del Louvre, autoridades francesas decidieron trasladar varias de sus piezas más valiosas al Banco de Francia para protegerlas.

Según reportes de la emisora francesa RTL, la operación secreta se llevó a cabo el viernes con escolta policial, y tuvo como objetivo resguardar parte de la colección de la galería Apolo, donde se encuentran las joyas de la corona francesa. El Banco de Francia, que alberga las reservas de oro del país en una bóveda a 27 metros bajo tierra, se ubica a solo 500 metros del museo.

El traslado se produjo luego de que un grupo de ladrones lograra sustraer ocho piezas con un valor estimado de 102 millones de dólares. El robo fue cometido a plena luz del día mientras el museo permanecía abierto al público. Los delincuentes utilizaron una grúa para romper una ventana del piso superior y huyeron en motocicletas.