Difunden video de ladrones huyendo con joyas del Museo del Louvre; escaparon en solo 7 minutos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Medios franceses difundieron hace unas horas un video que muestra el momento en que los ladrones salen con el botín de joyas reales tras un asalto ocurrido el pasado domingo en el Museo del Louvre.

En las imágenes se observa a los ladrones descendiendo por un montacargas instalado en la fachada sur del recinto, justo en el ala de la Galería Apolo, donde se encontraban expuestas las joyas de la Corona Francesa. Los individuos, vestidos como trabajadores de mantenimiento, bajan de manera calmada mientras cargan bolsas con los objetos sustraídos.