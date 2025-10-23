Difunden video de ladrones huyendo con joyas del Museo del Louvre; escaparon en solo 7 minutos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Medios franceses difundieron hace unas horas un video que muestra el momento en que los ladrones salen con el botín de joyas reales tras un asalto ocurrido el pasado domingo en el Museo del Louvre.
En las imágenes se observa a los ladrones descendiendo por un montacargas instalado en la fachada sur del recinto, justo en el ala de la Galería Apolo, donde se encontraban expuestas las joyas de la Corona Francesa. Los individuos, vestidos como trabajadores de mantenimiento, bajan de manera calmada mientras cargan bolsas con los objetos sustraídos.
Según el informe de las autoridades, los ladrones utilizaron el montacargas robado días antes para acceder a la galería. Una vez dentro, forzaron los exhibidores y, tras sustraer las joyas, escaparon por la misma ruta. Los esperaba un par de motocicletas de alta cilindrada (tipo scooter), con las que abandonaron la zona rápidamente.
Durante la huida, uno de los ladrones dejó caer una de las piezas más emblemáticas: la corona de la emperatriz Eugenia de Montijo. El objeto fue recuperado por la policía, aunque sufrió daños. El Ministro del Interior francés confirmó este dato y señaló que fue un "error significativo" por parte del grupo.
Entre las piezas robadas hay al menos ocho objetos de valor histórico y patrimonial, sin seguro, que formaban parte de las colecciones reales. Se incluyen collares, tiaras y broches que pertenecieron a figuras como la emperatriz María Luisa y la reina Hortensia. Expertos temen que estas joyas puedan ser desmontadas o fundidas, dificultando su recuperación.
La Brigada para la Represión del Bandolerismo (BRB), encargada de casos de alto perfil, está a cargo de la investigación. Las pesquisas se centran en pruebas de ADN halladas en el lugar y en el montacargas, así como en el testimonio del propietario del vehículo. El presidente Emmanuel Macron calificó el hecho como “un ataque al patrimonio nacional” y anunció una revisión profunda del sistema de seguridad del Louvre.
