Tensiones globales ponen bajo la lupa al Mundial de 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A menos de seis meses para el silbatazo inicial de la Copa del Mundo 2026, el futbol vuelve a enfrentarse a una pregunta incómoda: ¿puede la política alterar el mayor espectáculo deportivo del planeta?

La reciente escalada de tensiones de Estados Unidos a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro ha encendido la especulación entre aficionados y analistas internacionales.

Hasta ahora, el máximo organismo del futbol mundial no ha emitido ningún pronunciamiento oficial. Sin embargo, el silencio no ha evitado que resurjan comparaciones con momentos en los que la FIFA optó por intervenir de forma contundente, excluyendo a naciones enteras de sus competencias.