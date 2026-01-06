Machado agradece a Trump y propone compartir el Nobel de la Paz

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La líder opositora venezolana María Corina Machado afirmó que desea compartir el Premio Nobel de la Paz que le fue concedido con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y agradecerle personalmente lo que calificó como “acciones valientes” relacionadas con Venezuela. Las declaraciones se produjeron durante una entrevista con Sean Hannity en Fox News.
Machado reiteró su intención de compartir el Nobel con Trump. “Es un premio del pueblo venezolano y queremos dárselo y compartirlo con él”, afirmó en la entrevista, al tiempo que calificó como “históricas” las acciones del presidente estadounidense, enmarcándolas como un paso hacia una transición democrática.
Machado expuso su programa político: aseguró que la oposición que encabeza convertiría a Venezuela en un centro energético para las Américas, restablecería el Estado de derecho para atraer inversión extranjera y facilitaría el regreso de los venezolanos que, dijo, abandonaron el país durante el gobierno de Nicolás Maduro. También afirmó que su movimiento obtendría “más del 90% de los votos” en elecciones libres y justas.
RPO