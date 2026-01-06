Machado agradece a Trump y propone compartir el Nobel de la Paz

Machado expuso su programa político: aseguró que la oposición que encabeza convertiría a Venezuela en un centro energético para las Américas, restablecería el Estado de derecho para atraer inversión extranjera y facilitaría el regreso de los venezolanos que, dijo, abandonaron el país durante el gobierno de Nicolás Maduro. También afirmó que su movimiento obtendría “más del 90% de los votos” en elecciones libres y justas.