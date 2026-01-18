SRE, sin registro de mexicanos afectados por incendios en Chile

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, hasta el momento, no se tiene registro de mexicanos afectados por los incendios forestales que desde hace días azotan el sur de Chile, particularmente en las regiones de Ñuble y Biobío, donde la situación ha sido declarada como “estado de catástrofe”.
La información fue dada a conocer a través de un comunicado emitido en la red social X (antes Twitter), donde la dependencia expresó su solidaridad con el pueblo chileno, así como sus condolencias a las familias de las personas fallecidas.
“Transmitimos nuestras condolencias a las y los familiares de las personas fallecidas, y deseos de pronta recuperación a las personas heridas”, señaló la SRE.
Las cifras oficiales más recientes indican que al menos 18 personas han perdido la vida, miles de viviendas han sido consumidas por el fuego y más de 50 mil personas han sido evacuadas, en una de las peores emergencias forestales registradas en el país sudamericano en los últimos años.
La cancillería mexicana puntualizó que su embajada en Santiago mantiene monitoreo constante de la situación y reiteró que, en caso de emergencia, la comunidad mexicana en Chile puede comunicarse al número de atención consular: +56 996823061.
¿Qué está pasando en Chile?
Los incendios se desarrollan en plena temporada de verano austral, cuando las temperaturas en el sur de Chile superan los 35 grados Celsius, acompañadas de fuertes ráfagas de viento y una prolongada sequía. Estas condiciones han favorecido la rápida propagación del fuego, dificultando las labores de contención.
El presidente chileno, Gabriel Boric, decretó estado de emergencia en las zonas afectadas, permitiendo la movilización de recursos militares y civiles para asistir a la población. Brigadas de bomberos, rescatistas y voluntarios trabajan día y noche intentando controlar los focos más agresivos, aunque algunos permanecen activos y fuera de control.
La región del Biobío, donde se ubican ciudades como Concepción y comunas rurales con alta densidad forestal, ha sido una de las más golpeadas. Chile ha solicitado apoyo internacional ante la magnitud de la catástrofe.
rmr