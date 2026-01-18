Incendios en Chile ya causan 18 muertes; se teme que la cifra aumente

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los incendios forestales que afectan al sur de Chile han dejado un saldo preliminar de 16 personas fallecidas y más de 50 mil evacuados, en medio de condiciones climáticas extremas. Las regiones de Ñuble y Biobío se encuentran bajo estado de catástrofe, decretado por el gobierno chileno, lo que permite el despliegue de las Fuerzas Armadas para coordinar labores de emergencia.

Al menos 24 focos de incendios continúan activos en zonas de alta actividad forestal. Las llamas han alcanzado áreas residenciales, provocando la destrucción de viviendas, vehículos y edificios públicos. Las autoridades prevén que las condiciones climáticas, con altas temperaturas y vientos fuertes, sigan favoreciendo la propagación del fuego. Se han habilitado albergues temporales en las regiones afectadas, donde ya se refugian cientos de personas.