Incendios en Chile ya causan 18 muertes; se teme que la cifra aumente

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los incendios forestales que afectan al sur de Chile han dejado un saldo preliminar de 16 personas fallecidas y más de 50 mil evacuados, en medio de condiciones climáticas extremas. Las regiones de Ñuble y Biobío se encuentran bajo estado de catástrofe, decretado por el gobierno chileno, lo que permite el despliegue de las Fuerzas Armadas para coordinar labores de emergencia.
Al menos 24 focos de incendios continúan activos en zonas de alta actividad forestal. Las llamas han alcanzado áreas residenciales, provocando la destrucción de viviendas, vehículos y edificios públicos. Las autoridades prevén que las condiciones climáticas, con altas temperaturas y vientos fuertes, sigan favoreciendo la propagación del fuego. Se han habilitado albergues temporales en las regiones afectadas, donde ya se refugian cientos de personas.
El gobierno chileno ha dispuesto todos los recursos disponibles para atender la emergencia, incluyendo brigadas de bomberos, cuerpos de rescate, personal médico y apoyo logístico.
Las condiciones previstas para los próximos días son desfavorables. Se espera que las altas temperaturas y el bajo nivel de humedad agraven la situación, dificultando las tareas de contención del fuego. Las autoridades han recomendado evitar traslados hacia zonas de riesgo y mantenerse atentos a los canales oficiales.
La provincia de Concepción permanece en alerta roja, y se evalúan nuevas medidas como el toque de queda nocturno, para restringir la movilidad y prevenir nuevos focos de incendio.
Este desastre ocurre a casi un año de los incendios que afectaron la región de Valparaíso en 2024, donde más de 130 personas perdieron la vida. Las autoridades han reconocido que la magnitud del evento actual podría superar tragedias recientes, dada la rápida expansión de las llamas y la densidad poblacional de las zonas afectadas.
