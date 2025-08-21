‘Si trabajas después de los 25, eres un fracaso’: joven de OnlyFans

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La influencer Claire Hope, conocida mundialmente como Lil Tay, ha causado controversia en redes sociales al declarar que “si tienes más de 25 años y todavía trabajas, eres un fracaso”, tras su incorporación a la plataforma para adultos OnlyFans, donde asegura haber ganado un millón de dólares en solo tres horas.

A través de sus redes sociales, Lil Tay, de apenas 18 años, despotricó contra las mujeres que trabajan jornadas completas de lunes a viernes. “Si tienes más de 25 años y todavía trabajas de 9 a 5, eres un fracaso”, publicó la joven que recientemente debutó en OnlyFans.

En sus mensajes, también reveló la ruptura con su familia: “¿A quién le importa una m13rd4 lo que piense la gente? Que se joda tu familia; la mía me echó, me repudiaron, ya no me hablan, ya no quieren saber nada de mí, pero ¿a quién le importa?”.

Lil Tay también arremetió contra el sistema educativo tradicional: “Si hubiera ido a estudiar a Harvard, nunca habría ganado millones”, escribió, destacando que su fortuna fue construida en plataformas digitales sin necesidad de un título universitario.

Las palabras de Lil Tay generaron una ola de reacciones en línea, muchas de ellas en defensa de las mujeres que trabajan.

Una usuaria respondió: “¿Ser enfermera significa que soy un fracaso? Trabajo de 8 a 5 en oncología ambulatoria, que es tratar a pacientes con cáncer. Me gusta pensar que no soy una fracasada y no creo que mis pacientes piensen eso tampoco”.

Otro comentario sentenció: “¿Así que vender tu cuerpo en línea no es un fracaso? Sí, claro…”.