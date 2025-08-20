A los 76, Olga domina Counter-Strike y se vuelve estrella gamer

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A los 76 años, Olga no sólo ha conquistado el tiempo; también ha conquistado Twitch, la plataforma de streaming más popular entre gamers. Originaria de Rusia y pensionada de profesión, esta abuela rompe moldes al convertirse en una auténtica sensación digital gracias a su habilidad con los videojuegos de disparos, particularmente el aclamado Counter-Strike.

En una de sus transmisiones más recientes, Olga dejó sin palabras a su creciente comunidad de seguidores —que ya supera los 220 mil— al eliminar a todos sus oponentes en una partida, ejecutando movimientos dignos de un jugador profesional. “Ya no soy una novata aquí”, afirmó con tono sereno mientras celebraba su victoria virtual.

Fue su nieto quien introdujo a Olga al mundo gamer, configurándole el ordenador y enseñándole los fundamentos básicos. Lo que comenzó como una actividad recreativa y un medio para evadir el estrés, se transformó en una verdadera pasión que ha cautivado a audiencias de todas las edades. Además de Counter-Strike, también disfruta de juegos como Minecraft, Metro y Atomic Heart.