Se registra tiroteo en oficina de ICE en Dallas, Texas; reportan dos muertos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un tiroteo registrado la mañana de este miércoles en una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Dallas, Texas, dejó un saldo preliminar de dos personas muertas y una más herida, confirmaron autoridades locales y federales.
De acuerdo con medios nacionales, el ataque ocurrió alrededor de las 6:40 a.m. (hora local), cuando un sujeto armado abrió fuego contra una oficina de campo de ICE, ubicada al noroeste de la ciudad. El tirador, cuya identidad no ha sido revelada oficialmente, habría disparado desde un edificio cercano antes de quitarse la vida.
El portavoz del Departamento de Policía de Dallas indicó que las víctimas eran personas bajo custodia de ICE, no agentes de la agencia. Una de ellas falleció en el lugar y otra más en el hospital, mientras que una tercera persona permanece internada con heridas de bala.
El agresor fue hallado sin vida con una herida de bala autoinfligida, según las primeras investigaciones. Hasta el momento, se desconoce el motivo del ataque, aunque se descarta la participación de más personas.
La oficina atacada es utilizada para procesamiento y entrevistas migratorias, pero no es un centro de detención permanente.
El FBI y otras agencias federales ya investigan el caso, mientras que se espera una rueda de prensa en las próximas horas para ofrecer detalles adicionales sobre el incidente.
Este hecho ocurre en un contexto de creciente tensión en torno a las políticas migratorias en Estados Unidos. En julio de este mismo año, se registró un ataque similar en un centro de ICE en Alvarado, Texas.
