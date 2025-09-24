Se registra tiroteo en oficina de ICE en Dallas, Texas; reportan dos muertos

El portavoz del Departamento de Policía de Dallas indicó que las víctimas eran personas bajo custodia de ICE, no agentes de la agencia. Una de ellas falleció en el lugar y otra más en el hospital, mientras que una tercera persona permanece internada con heridas de bala.

El agresor fue hallado sin vida con una herida de bala autoinfligida, según las primeras investigaciones. Hasta el momento, se desconoce el motivo del ataque, aunque se descarta la participación de más personas.