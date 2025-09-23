Muere mexicano bajo custodia del ICE; otro caso en menos de una semana

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un ciudadano mexicano de 39 años, identificado como Ismael Ayala-Uribe, falleció mientras se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en California, según confirmó la agencia en un comunicado oficial.
Ayala-Uribe estaba detenido en el Centro de Procesamiento del ICE en Adelanto, pero fue trasladado el 21 de septiembre al Centro Médico Global Victor Valley, ubicado en Victorville, para una evaluación médica por un absceso en el glúteo. La agencia detalló que el hombre también presentaba antecedentes de hipertensión y taquicardia anormal.
Aunque fue programado para cirugía, fue encontrado inconsciente en la madrugada del 22 de septiembre. El personal médico intentó reanimarlo, pero fue declarado muerto a las 2:32 a.m.
La causa del fallecimiento se encuentra actualmente bajo investigación, mientras que el Consulado de México en Estados Unidos ya fue notificado y dará seguimiento al caso.
De acuerdo con el comunicado del ICE, Ismael Ayala fue incluido en 2012 en el programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), sin embargo, en 2016 le fue denegada la renovación de su estatus migratorio.
Asimismo, la agencia indicó que el mexicano tenía antecedentes por dos condenas relacionadas con conducción bajo los efectos del alcohol en 2015 y 2019, ambas en el estado de California.
Ayala fue arrestado el pasado 17 de agosto por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y trasladado al centro de detención de Adelanto cinco días después, para enfrentar un procedimiento migratorio.
Este fallecimiento ocurre pocos días después de la muerte de otro mexicano, Silverio Villegas Gonzáles, de 38 años, originario de Michoacán, quien fue baleado por un agente del ICE luego de presuntamente intentar fugarse mientras estaba en custodia.
Villegas trabajaba como cocinero y su muerte también está siendo investigada. El Consulado de México en Chicago indicó que brindará asistencia consular y seguirá de cerca el desarrollo del caso.
Por su parte, el ICE señaló que “mantiene su compromiso de garantizar que todas las personas bajo su custodia residan en entornos seguros, protegidos y humanos”.
