Muere mexicano bajo custodia del ICE; otro caso en menos de una semana

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un ciudadano mexicano de 39 años, identificado como Ismael Ayala-Uribe, falleció mientras se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en California, según confirmó la agencia en un comunicado oficial.

Ayala-Uribe estaba detenido en el Centro de Procesamiento del ICE en Adelanto, pero fue trasladado el 21 de septiembre al Centro Médico Global Victor Valley, ubicado en Victorville, para una evaluación médica por un absceso en el glúteo. La agencia detalló que el hombre también presentaba antecedentes de hipertensión y taquicardia anormal.

Aunque fue programado para cirugía, fue encontrado inconsciente en la madrugada del 22 de septiembre. El personal médico intentó reanimarlo, pero fue declarado muerto a las 2:32 a.m.

La causa del fallecimiento se encuentra actualmente bajo investigación, mientras que el Consulado de México en Estados Unidos ya fue notificado y dará seguimiento al caso.

De acuerdo con el comunicado del ICE, Ismael Ayala fue incluido en 2012 en el programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), sin embargo, en 2016 le fue denegada la renovación de su estatus migratorio.