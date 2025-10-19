Rodrigo Paz lidera la segunda vuelta en Bolivia

Los resultados corresponden al 97.83% de actas computadas, con una participación ciudadana superior al 85%. También se registraron 48 mil 657 votos blancos y más de 300 mil votos nulos, lo que representa el 4.69% del total.

Esta elección es considerada histórica, pues marca un posible cierre del ciclo de hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS), que gobernó Bolivia por casi dos décadas. Rodrigo Paz ha planteado una agenda de apertura económica y reformas institucionales, en contraste con el modelo socialista que caracterizó a los gobiernos anteriores.

rmr