Rodrigo Paz lidera la segunda vuelta en Bolivia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Rodrigo Paz, candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), se perfila como el ganador de la segunda vuelta presidencial en Bolivia, celebrada este domingo 19 de octubre.
Con base en los datos preliminares publicados por el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, hasta las 19:00 horas (tiempo del centro de México), Paz acumula 3 millones 355 mil 722 votos, lo que representa un 54.6%, frente a los 2 millones 790 mil 108 votos (45.4%) de su contrincante, Jorge "Tuto" Quiroga, del partido Libertad y Democracia (LIBRE).
Los resultados corresponden al 97.83% de actas computadas, con una participación ciudadana superior al 85%. También se registraron 48 mil 657 votos blancos y más de 300 mil votos nulos, lo que representa el 4.69% del total.
Esta elección es considerada histórica, pues marca un posible cierre del ciclo de hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS), que gobernó Bolivia por casi dos décadas. Rodrigo Paz ha planteado una agenda de apertura económica y reformas institucionales, en contraste con el modelo socialista que caracterizó a los gobiernos anteriores.
