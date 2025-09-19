Ya es ley: Bolivia elimina excepciones para casarse antes de los 18

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Bolivia se convirtió esta semana en el país número 14 de América Latina en prohibir de forma definitiva el matrimonio infantil, tras una reforma legal aprobada por su Asamblea Legislativa.

Para la senadora aymara y promotora de la norma, Virginia Velasco Condori, esta aprobación representa una victoria significativa, especialmente para las niñas más vulnerables. Considera que la nueva ley es un paso importante para garantizar que las adolescentes no sean obligadas a casarse, abandonar sus estudios ni asumir responsabilidades que no les corresponden.