¿Regresan los aranceles? Trump inicia revisión del T-MEC

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Casa Blanca, bajo el mando del presidente Donald Trump, ha iniciado el proceso para renegociar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), abriendo la posibilidad de que vuelvan los aranceles y se alteren los flujos comerciales que sustentan a miles de empleos en la región.
Según lo estipulado por la ley estadounidense que implementó el acuerdo en 2020, las consultas públicas deberán comenzar antes del 4 de octubre, permitiendo que empresas, sindicatos y otras partes interesadas envíen sus comentarios antes de cualquier cambio oficial.
Fuentes diplomáticas revelaron que cualquier avance sustancial en las negociaciones estará condicionado a un acuerdo global en materia de seguridad y combate al narcotráfico.
El primer ministro canadiense Mark Carney confirmó que ha sostenido conversaciones con Trump, mientras que, por parte de México, el secretario de Estado Marco Rubio y la presidenta Claudia Sheinbaum incluyeron el comercio bilateral como tema prioritario en recientes encuentros.
Esta doble condición de seguridad y comercio marca un precedente inédito, ya que el futuro de uno de los acuerdos económicos más importantes del mundo podría depender también de avances en el combate al crimen organizado.
RPO