Protestas en Nepal dejan incendios y ataque a residencia de ex mandatario

Las protestas surgieron luego de que el gobierno ordenara el bloqueo de plataformas como Facebook y X (antes Twitter), exigiendo que las tecnológicas se registren en un padrón para controlar noticias falsas y cuentas fraudulentas.

La ola de violencia refleja el malestar generacional: jóvenes de entre 15 y 28 años, organizados con etiquetas como #NepoKid y #NepoBabies, denuncian una cultura de nepotismo y falta de oportunidades, lo que ha amplificado la inconformidad social.

BCT