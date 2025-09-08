Nepal: disturbios por veto a Facebook y otras redes dejan saldo mortal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al menos 19 personas murieron y más de 100 resultaron heridas durante las protestas de este lunes en Nepal, luego de que el Gobierno prohibiera el acceso a varias plataformas de redes sociales, entre ellas Facebook.

Las manifestaciones, encabezadas principalmente por jóvenes de la llamada “Generación Z”, estallaron en Katmandú tras la decisión del gobierno, que exigía a las tecnológicas registrarse en un padrón oficial para combatir el odio, las noticias falsas y las cuentas fraudulentas.

De acuerdo con autoridades Nepalíes, los manifestantes irrumpieron en el complejo parlamentario de Katmandú, rompiendo barricadas y enfrentándose con la policía antidisturbios. Los inconformes denunciaron el uso de gas lacrimógeno y balas de goma por parte de las fuerzas de seguridad.