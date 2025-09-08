Nepal: disturbios por veto a Facebook y otras redes dejan saldo mortal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al menos 19 personas murieron y más de 100 resultaron heridas durante las protestas de este lunes en Nepal, luego de que el Gobierno prohibiera el acceso a varias plataformas de redes sociales, entre ellas Facebook.
Las manifestaciones, encabezadas principalmente por jóvenes de la llamada “Generación Z”, estallaron en Katmandú tras la decisión del gobierno, que exigía a las tecnológicas registrarse en un padrón oficial para combatir el odio, las noticias falsas y las cuentas fraudulentas.
De acuerdo con autoridades Nepalíes, los manifestantes irrumpieron en el complejo parlamentario de Katmandú, rompiendo barricadas y enfrentándose con la policía antidisturbios. Los inconformes denunciaron el uso de gas lacrimógeno y balas de goma por parte de las fuerzas de seguridad.
El director ejecutivo del Hospital Civil de Baneshwar, Mohan Chandra Regmi, confirmó que dos de los fallecidos murieron en ese centro médico, mientras que el resto de víctimas se registraron en distintos hospitales de la capital.
Las protestas se han organizado principalmente en línea, a través de etiquetas como #NepoKid y #NepoBabies, con las que los jóvenes denuncian una cultura de nepotismo en el país, donde —afirman— las oportunidades laborales y políticas se heredan y no se ganan por mérito.
La escalada de violencia refleja un creciente descontento generacional contra las restricciones gubernamentales y la falta de oportunidades para los jóvenes nepalíes de entre 15 y 28 años.
