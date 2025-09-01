Playa de EU casi se convierte en tumba; los rescata la comunidad [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Lo que comenzó como una travesura inofensiva de unos adolescentes en Newport Beach en California, Estados Unidos, casi termina en una tragedia cuando quedaron atrapados en un hoyo de arena húmeda del que no pudieron salir por sus propios medios.

En un video que circula en redes sociales, se observa cómo los jóvenes excavaron un enorme hueco en la arena, en el cual se sentaron y, a modo de juego, lo llenaron con agua del mar. Lo que no imaginaron es que esa combinación de humedad y presión convertiría la arena en una masa densa y pegajosa, que rápidamente se compactó alrededor de sus cuerpos.

A pesar de los esfuerzos de varios adultos que acudieron para auxiliarlos, fue imposible liberarlos con fuerza física común. En las imágenes se percibe la tensión y la impotencia de los presentes, quienes intentaban desenterrar a los jóvenes sin éxito. La situación se tornó alarmante en cuestión de minutos.

Finalmente, personal de rescate acudió al lugar y, con el uso de herramientas y técnicas adecuadas, logró extraerlos sin lesiones graves. La rápida respuesta de los cuerpos de emergencia evitó lo que pudo haber sido un desenlace trágico.