Choca auto rentado por contestar mensaje en el celular

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un video muestra el momento en que una mujer choca un auto rentado tras soltar el volante para contestar un mensaje en su celular.
En las imágenes, captadas por una cámara instalada al interior del vehículo, se observa cómo la conductora recibe una notificación en su teléfono y decide atenderla mientras maneja. Esa breve distracción bastó para que el automóvil se desviara bruscamente hacia la derecha y terminara impactando contra varios objetos.
Aunque la mujer negó haber usado el celular al momento del accidente, el propietario del vehículo contradijo su versión, el arrendador afirmó que la conductora “mintió sobre lo ocurrido” e incluso “continuó manipulando el celular después del impacto”.
El hecho, ocurrido en Arlington, Washington, ha generado indignación entre usuarios de redes sociales, quienes criticaron la imprudencia de manejar sin tener ambas manos en el volante. El dueño del vehículo señaló que las pérdidas ascienden a miles de dólares, lo que agrava la situación para ambas partes.
RPO