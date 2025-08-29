Choca auto rentado por contestar mensaje en el celular

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un video muestra el momento en que una mujer choca un auto rentado tras soltar el volante para contestar un mensaje en su celular.

En las imágenes, captadas por una cámara instalada al interior del vehículo, se observa cómo la conductora recibe una notificación en su teléfono y decide atenderla mientras maneja. Esa breve distracción bastó para que el automóvil se desviara bruscamente hacia la derecha y terminara impactando contra varios objetos.