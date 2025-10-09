Pelea en Costco de EE.UU. por carrito termina con hombre hospitalizado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un simple carrito de supermercado detonó una violenta confrontación entre dos parejas en una tienda Costco en Brooklyn, Nueva York, dejando a un hombre herido y hospitalizado. El incidente fue captado en video por testigos y rápidamente se viralizó en la red social X.

En la grabación se observa a una pareja discutiendo con otra pareja. La tensión escala cuando uno de ellos comienza a empujar el carrito de compras, a pesar de que una de las mujeres estaba sentada encima. Su pareja intenta intervenir, pero es empujado con fuerza.

Acto seguido, la otra mujer también se involucra y se desencadena un forcejeo físico entre todos. La pelea se intensifica hasta que uno de ellos cae al suelo, visiblemente golpeado, mientras las mujeres intentan sin éxito separarlos. En el fondo del video, se escuchan voces angustiadas gritando en inglés y español: “¡Llamen a la Policía!”.