En Guatemala, viaje sobre dos ruedas termina en tragedia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un aparatoso accidente ocurrido en el municipio guatemalteco de Palín, departamento de Escuintla, dejó a una familia entera herida luego de que dos motocicletas colisionaran en plena vía pública.
De acuerdo con medios locales, una de las motos, en la que viajaban dos adultos y dos niñas pequeñas, impactó por detrás a otro motorista. El golpe fue tan fuerte que los cinco ocupantes salieron proyectados al suelo, provocando momentos de angustia entre los transeúntes.
Testigos presenciales corrieron para auxiliar a las víctimas, mientras algunos grababan y pedían ayuda a los servicios de emergencia. Los heridos fueron trasladados a un hospital cercano, donde recibieron atención médica inmediata. Hasta el momento, no se han reportado fallecimientos, aunque el estado de salud de las menores no ha sido detallado por las autoridades.
RPO