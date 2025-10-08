En Guatemala, viaje sobre dos ruedas termina en tragedia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un aparatoso accidente ocurrido en el municipio guatemalteco de Palín, departamento de Escuintla, dejó a una familia entera herida luego de que dos motocicletas colisionaran en plena vía pública.

De acuerdo con medios locales, una de las motos, en la que viajaban dos adultos y dos niñas pequeñas, impactó por detrás a otro motorista. El golpe fue tan fuerte que los cinco ocupantes salieron proyectados al suelo, provocando momentos de angustia entre los transeúntes.