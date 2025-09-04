Pastor en Honduras pide terreno a fiel ‘por orden de Dios’ [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un líder religioso hondureño, identificado como Jorge Pompa, desató una ola de críticas luego de pedir a un feligrés la entrega de un terreno valuado en más de tres millones de lempiras (aproximadamente $2,000,000.00 pesos mexicanos).

El predicador evangélico argumentó que no se trataba de un favor personal, sino de una “orden directa de Dios”, quien —según dijo— le habló la noche anterior en un sueño.

Aunque no se ha confirmado si el feligrés aceptó entregar la propiedad, el hecho ha encendido nuevamente la discusión sobre los límites entre la libertad de culto y los posibles abusos de poder dentro de las iglesias evangélicas en Centroamérica.

Vecinos de la comunidad donde predica Pompa aseguraron que no es la primera vez que escuchan peticiones inusuales por parte del líder religioso. Sin embargo, nunca antes se había solicitado un bien de tal magnitud.