Estalla triciclo de comida en parque de Guatemala; videos captan el horror

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una triciclo de comida explotó en el parque central de Santa Cruz del Quiché, en Guatemala provocando escenas de pánico que quedaron registradas en varios videos tomados por testigos. El siniestro ocurrió a plena luz del día, frente a decenas de personas.
Las imágenes captan el momento exacto en que una llamarada envuelve un triciclo de comida donde se preparaban tortas, seguido por una fuerte explosión generada por un cilindro de gas propano. La onda expansiva provocó gritos, confusión y carreras desesperadas para ponerse a salvo.
El incidente fue grabado desde distintos ángulos. En algunos videos se observa cómo inicia el fuego y, en cuestión de segundos, el tanque explota violentamente.
Testigos narraron que la emergencia se desarrolló rápidamente y sin previo aviso. Algunos transeúntes que estaban cerca del lugar resultaron con quemaduras leves. Aunque no se ha emitido un reporte oficial sobre el número de lesionados, medios locales reportan que al menos varias personas fueron atendidas por cuerpos de socorro.
La carreta ambulante quedó totalmente destruida por las llamas, dejando solo restos calcinados sobre el pavimento. Las autoridades municipales aún no han informado si el local contaba con algún tipo de permiso o revisión de seguridad vigente.
