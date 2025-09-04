Estalla triciclo de comida en parque de Guatemala; videos captan el horror

El incidente fue grabado desde distintos ángulos. En algunos videos se observa cómo inicia el fuego y, en cuestión de segundos, el tanque explota violentamente.

Testigos narraron que la emergencia se desarrolló rápidamente y sin previo aviso. Algunos transeúntes que estaban cerca del lugar resultaron con quemaduras leves. Aunque no se ha emitido un reporte oficial sobre el número de lesionados, medios locales reportan que al menos varias personas fueron atendidas por cuerpos de socorro.

La carreta ambulante quedó totalmente destruida por las llamas, dejando solo restos calcinados sobre el pavimento. Las autoridades municipales aún no han informado si el local contaba con algún tipo de permiso o revisión de seguridad vigente.